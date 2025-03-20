Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на совместную пресс-конференцию украинского президента и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере по итогам переговоров в четверг, 20 марта.

Смотрите также Вступление в НАТО не должно быть главной целью: политический эксперт объяснил, что надо Украине

Готова ли Украина к нейтралитету

Владимир Зеленский отметил, что Украина никогда не ставила вопрос нейтралитета, его с самого начала поднимали россияне.

Я никогда не говорил, что готов обсуждать нейтралитет Украины. Это русские ставили этот вопрос, когда они пришли к нам с ультиматумом. Первый ультиматум, который был, в документе было написано, что они требовали от нас уменьшения украинской армии, нейтралитет, имеется в виду, безблоковость любая в целом,

– заявил он.

По его словам, самой дешевой гарантией безопасности будет членство Украины в НАТО, хоть против этого сейчас и выступают США. По его мнению, подобная позиция Вашингтона является неправильной, он назвал это "подарком россиянам".

Напомним, еще в феврале во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский отметил, что не снимет членство Украины в НАТО со стола переговоров.