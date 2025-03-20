Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на спільну пресконференцію Володимира Зеленського та Йонаса Гара Стере за підсумками переговорів.

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США проти членства України у НАТО

Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати Америки, як головний союзник у НАТО, не підтримують членство України в Альянсі.

На сьогодні це так. Вважаю, що не можна просто так це дарувати руским. Я вважаю, що це великий подарунок – що знімають цю тему з перемовин. Я просто вважаю, що це неправильно,

– сказав він.

Український лідер зазначив, що наша країна дуже хоче в НАТО і членство розв'язало б багато проблем та питань. Зеленський зазначає, що зараз порушується багато питань: як посилити нашу армію, посилити ППО, як дати грошей, де проводити навчання, де проводити тренування, який контингент має бути і тому подібне. Натомість ці питання вирішило б НАТО.

До речі, Зеленський вважає, що США зробили крок назад у питанні припинення вогню після контактів з росіянами. Якщо спочатку мова йшла про повне припинення вогню, то зараз лише про часткове перемир'я. Однак Україна готова зробити цей крок назад.