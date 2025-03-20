Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на спільну пресконференцію Володимира Зеленського та Йонаса Гара Стере за підсумками переговорів.

На думку президента, на переговорах у Джидді американська сторона зробила стрибок, крок вперед і висловила бажання говорити не про часткове припинення вогню, а про повне. Українська делегація зв'язалася з Зеленським, і той одразу погодився.

Ми хочемо йти до закінчення війни. Всі були дуже раді. В цілому вважаю була дуже успішна зустріч. Мало того, я вважаю, що це була перша наша двостороння зустріч з таким результатом, позитивним, незважаючи на довготривалість,

– зазначив президент.

Після цього був контакт американців та росіян, після якого, на думку Зеленського, стався крок назад, оскільки почало мовитися про часткове припинення вогню.

Ми готові краще кроки вперед робити. Але в партнерстві з американцями тепер готові зробити крок назад і говорити про часткове припинення вогню,

– зазначив президент.

Зміст цього перемир'я наступний: припинення вогню щодо безпеки енергосистеми обох країн. Тобто без будь-яких атак на енергетичну інфраструктуру, а також іншу цивільну інфраструктуру. Україна підготує перелік об'єктів, які, на її думку, є цивільною інфраструктурою.