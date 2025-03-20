Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Зеленського 20 березня.

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Що сказав Зеленський про припинення вогню

Першою темою, про яку запитали журналісти, було припинення вогню. Президента попросили відповісти, коли воно може настати і що, власне, означає обмежене припинення вогню. Адже у Вашингтоні та Москві, судячи з усього, вкладають різне значення у цей термін. І, звісно, запитали, які об'єкти входять в умовний список тих, по яких не можна бити, – тільки енергетика, тільки цивільна інфраструктура чи і те, і те.