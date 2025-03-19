Про майбутнє спілкування президентів повідомив сам Володимир Зеленський 18 березня.
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Про що говорять Зеленський і Трамп 19 березня
Зеленський сподівається погодити під час розмови з Трампом дату перемовин технічних команд у Саудівській Аравії.
О 16:38 за Києвом заступник голови адміністрації Білого дому Ден Скавіно повідомив, що розмова триває.
Речник президента України Сергій Никифоров підтвердив це.
Удень ЗМІ повідомили, що розмова Зеленського і Трампа може початися о 16:00 за Києвом.
Імовірно, Зеленський хоче почути від Трампа деталі його розмови з Путіним.
Зеленський прокоментував майбутню розмову з Трампом
У нас в Джидді дійсно була дуже хороша зустріч наших команд. І я вважаю, що все правильно йшло, аби не Росія, яка завжди не задоволена, коли щось іде правильно,
– сказав він.
І наголосив: "Сьогодні дзвінок – все інше після".