У нас в Джидді дійсно була дуже хороша зустріч наших команд. І я вважаю, що все правильно йшло, аби не Росія, яка завжди не задоволена, коли щось іде правильно,

– сказав він.

І наголосив: "Сьогодні дзвінок – все інше після".