У нас в Джидде действительно была очень хорошая встреча наших команд. И я считаю, что все правильно шло, если бы не Россия, которая всегда не довольна, когда что-то идет правильно,

– сказал он.

И подчеркнул: "Сегодня звонок – все остальное после".