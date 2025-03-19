О предстоящем общении президентов сообщил сам Владимир Зеленский 18 марта.

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О чем говорят Зеленский и Трамп 19 марта

Зеленский надеется согласовать во время разговора с Трампом дату переговоров технических команд в Саудовской Аравии.

В 16:38 по Киеву заместитель главы администрации Белого дома Дэн Скавино сообщил, что разговор идет.

Представитель президента Украины Сергей Никифоров подтвердил это.

Днем СМИ сообщили, что разговор Зеленского и Трампа может начаться в 16:00 по Киеву.

Предположительно, Зеленский хочет услышать от Трампа детали его разговора с Путиным.

Зеленский прокомментировал предстоящий разговор с Трампом

У нас в Джидде действительно была очень хорошая встреча наших команд. И я считаю, что все правильно шло, если бы не Россия, которая всегда не довольна, когда что-то идет правильно,
– сказал он.

И подчеркнул: "Сегодня звонок – все остальное после".