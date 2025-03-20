Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на совместную пресс-конференцию Владимира Зеленского и Йонаса Гара Стере по итогам переговоров.

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США против членства Украины в НАТО

Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты Америки, как главный союзник в НАТО, не поддерживают членство Украины в Альянсе.

На сегодня это так. Считаю, что нельзя просто так это дарить россиянам. Я считаю, что это большой подарок – что снимают эту тему с переговоров. Я просто считаю, что это неправильно,

– сказал он.

Украинский лидер отметил, что наша страна очень хочет в НАТО, и членство решило бы много проблем и вопросов. Зеленский отмечает, что сейчас поднимается много вопросов: как усилить нашу армию, усилить ПВО, как дать денег, где проводить обучение, где проводить тренировки, какой контингент должен быть и тому подобное. Зато эти вопросы решило бы НАТО.

Кстати, Зеленский считает, что США сделали шаг назад в вопросе прекращения огня после контактов с россиянами. Если сначала речь шла о полном прекращении огня, то сейчас только о частичном перемирии. Однако Украина готова сделать этот шаг назад.