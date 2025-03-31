Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на головнокомандувача Олександра Сирського.

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Як повідомив Сирський, головними завданнями Сил оборони залишаються утримання рубежів оборони та стабілізація обстановки на загрозливих напрямках.

Завдяки прийнятим управлінським рішенням та стійкості українських воїнів цю задачу частково вдалося виконати, зокрема, що стосується Покровського напрямку. Тут, в операційній зоні ОТУ "Донецьк", противник зосереджує основні наступальні зусилля, однак, фактично буксує на місці,

– вказав генерал.