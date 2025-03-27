Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Аналітики вже оновили мапу фронту.

Дивіться також Росія просунулася в Донецькій і Курській областях: огляд фронту від ISW

Де просунулися ЗСУ, а де мав успіх ворог

Аналітики DeepState повідомили, що станом 27 березня Сили оборони України відкинули ворога у селищі Котлине Донецької області. Населений пункт розташований під Покровськом, де вже кілька місяців тривають одні з найзапекліших боїв.

ЗСУ відкинули росіян з Котлиного: дивіться на карті

Водночас російська армія також мала просування. Згідно з даними DeepState, противник просунувся біля населених пунктів Катеринівка і Терни, що на Лиманському напрямку.

Де просунулися окупанти: дивіться на карті

Крім того, противник мав успіх у селі Дніпроенергія Донецької області, що на Новопавлівському напрямку.

Росіяни мали успіх біля Дніпроенергії: дивіться на карті

Окупанти просунулися в районі Піщаного під Покровськом.

Що відбувається під Покровськом: дивіться на карті

Варто зауважити, що Генштаб ЗСУ у зведенні 26 березня повідомляв, що російська армія найбільше тисне на 5 ділянках фронту: Покровський, Лиманський, Торецький, Новопавлівський та Курський напрямки. Станом на вечір 26 березня на фронті відбулося понад 200 боєзіткнень.