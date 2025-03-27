Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Аналитики уже обновили карту фронта.

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Где продвинулись ВСУ, а где имел успех враг

Аналитики DeepState сообщили, что по состоянию 27 марта Силы обороны Украины отбросили врага в поселке Котлино Донецкой области. Населенный пункт расположен под Покровском, где уже несколько месяцев продолжаются одни из самых ожесточенных боев.

ВСУ отбросили россиян из Котлино: смотрите на карте

В то же время российская армия также имела продвижение. Согласно данным DeepState, противник продвинулся возле населенных пунктов Катериновка и Терны, что на Лиманском направлении.

Где продвинулись оккупанты: смотрите на карте

Кроме того, противник имел успех в селе Днепроэнергия Донецкой области, что на Новопавловском направлении.

Россияне имели успех у Днепроэнергии: смотрите на карте

Оккупанты продвинулись в районе Песчаного под Покровском.

Что происходит под Покровском: смотрите на карте

Стоит заметить, что Генштаб ВСУ в сводке 26 марта сообщал, что российская армия больше всего давит на 5 участках фронта: Покровский, Лиманский, Торецкий, Новопавловский и Курское направления. По состоянию на вечер 26 марта на фронте произошло более 200 боестолкновений.