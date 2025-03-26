В общем, в течение суток на всей линии фронта было зафиксировано 207 боестолкновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Что происходит на фронте

На Харьковском направлении враг 4 раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска, Тихого и в сторону Каменки.

На Купянском направлении вчера состоялось 5 атак захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Загрызово и Петропавловки.

Враг давит на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Ямполовка, Надия, Копанки и в сторону Новомихайловки, Ольговки, Нового, Катериновки.

Что происходит на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении Силы обороны остановили 5 наступательных действий захватчиков вблизи населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское и Ивано-Дарьевка.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано два боестолкновения в направлениях Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 26 атак в районе Торецка и неподалеку Дилиевки и Крымского.

Бои в Торецке: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 69 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Калиновое, Александрополь, Зеленое Поле, Лысовка, Тарасовка, Елизаветовка, Котлино, Удачное, Шевченко, Успеновка, Преображенка, Андреевка, Богдановка и в сторону Новосергиевки, Малиновки, Котляровки.

Какая ситуация под Покровском: смотрите на карте

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 23 атаки вблизи населенных пунктов Разлив, Днепроэнергия, Константинополь.

Россияне давят на Константинополь: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении Силы обороны остановили одну попытку врага продвинуться вперед вблизи Привольного.

На Ореховском направлении враг девять раз пытался продвинуться в районе Каменского и в направлении Лобкового, Степного.

Что происходит в Запорожье: смотрите на карте

На Приднепровском направлении состоялось одно боестолкновение с противником.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 19 авиаударов, сбросив при этом 23 КАБ, совершил 247 обстрелов, из которых семь – с РСЗО. Украинские защитники остановили 29 штурмовых действий захватчиков.