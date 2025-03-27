Больше всего штурмовых действий враг совершил на Покровском направлении. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении противник дважды пытался прорвать оборонительные рубежи ВСУ в сторону Волчанска.

Ситуация возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении вчера произошло 4 атаки оккупантов. Наши защитники отражали штурмовые действия противника неподалеку Голубовки и Загрызово.

На Лиманском направлении вражеские силы атаковали 14 раз. Враг пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Копанки, Ямполовка, Новосергиевка, в сторону Нового, Колодезей и Новомихайловки.

На Северском направлении Силы обороны успешно остановили 11 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское и Ивано-Дарьевка.

На Краматорском направлении захватчики 4 раза атаковали в районах Часового Яра, Предтечиного и Белой Горы.

На Торецком направлении вражеские силы совершили 20 атак в районах Торецка, Дачного, Крымского и в направлении Дылеевки.

Противник атаковал в районе Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении Силы обороны остановили 88 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Александрополь, Тарасовка, Елизаветовка, Лысовка, Новоукраинка, Котлино, Успеновка, Новоалександровка и в сторону населенных пунктов Преображенка, Покровск, Луч, Возрождение, Новосергиевка.

На Покровском направлении российские войска совершили 88 штурмовых действий: смотрите на карте

На Новопавловском направлении враг в течение прошлого дня совершил 25 атак в направлении населенных пунктов Разлив, Веселое, а также вблизи Константинополя и Скудного.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 16 атак в районах населенных пунктов Ровнополь, Новоселка, Привольное, Свободное Поле и Новополь.

На Ореховском направлении вражеские войска 9 раз штурмовали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Лобковое, Щербаки и в направлении Степного.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили две вражеские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

ВСУ продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 19 авиаударов, сбросив при этом 28 управляемых авиационных бомб, совершил 492 обстрела, девять из них - из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 25 штурмовых действий захватчиков.