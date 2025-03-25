Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. Ликвидировано до 30 оккупантов.

Смотрите также Минус два вертолета: чем опасны Ка-52, которые ВСУ уничтожили на Белгородщине

Что известно о поражении

Уничтожение этого элемента военной инфраструктуры противника снижает его способность вести боевые действия против подразделений Сил обороны Украины в Сумской и Курской областях.

Летчики Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, а также другие составляющие сил обороны будут продолжать наносить удары по противнику с целью ослабления его военного потенциала.