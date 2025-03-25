По данным ISW, россияне продолжают наступление на всех участках фронта. Кроме Донбасса и Юга, теперь активные бои происходят на Сумщине и Харьковщине. Правда, ВСУ также могут похвастаться успехами – украинским военным удалось продвинуться на Луганщине, Донетчине и на Белгородщине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на свежий отчет Института изучения войны.

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Бои с Курщины перебрасываются на Белгородщину, где ВСУ имеют успехи

По данным аналитиков, российские войска продолжают атаковать украинские позиции, однако продвижений вперед у них нет. Бои, в частности, происходят вблизи Суджи. Как утверждают некоторые российские милблогеры, украинские войска удерживают позиции к юго-западу от Суджи в Олешне и к югу от Суджи – в Гуево и Горнале.



Что сейчас происходит на Курщине / Карта ISW по состоянию на 24 марта

Кроме того, согласно геолокационных кадров, украинские войска недавно продвинулись в Демидовке вдоль международной границы на северо-западе Белгородской области. Также, есть информация ВСУ могли взять под контроль этот населенный пункт. Произошло это на фоне длительных украинских атак в этом районе.



Какая ситуация на Белгородщине по состоянию на 24 марта / Карта ISW

Россияне продолжают наступление на севере Сумщины

По словам представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко, российские войска пытаются продвинуться в районе Журавки и Новенького (к востоку от Журавки). Российские милблогеры традиционно заявляют, что их войска продвинулись гораздо дальше – вроде бы до Владимировки и Водолагов, однако аналитики ISW это подтвердить не могут.

Харьковщина: оккупанты пытаются оттеснить ВСУ от границы с Белгородщиной

Аналитики отмечают, что на Харьковщине вражеские войска продолжают наступательные действия. В частности, 23 и 24 марта враг провел атаки возле Глубокого и Волчанска.

Значительные потери россиян на Луганщине, несмотря на наступательные действия

Здесь россияне активно наступают на Купянском направлении, в частности в районе самого Купянска. Однако никаких успехов не имеют. Более того, несмотря на давление врага, ВСУ в дальнейшем сохраняют позиции в районе Степной Новоселки.

По словам одного из украинских военных, действующего на этом направлении, россияне сейчас атакуют реже, чем это было две – три недели назад. Также враг привлекает меньше тяжелой техники. Как объяснил боец, причина этому – существенные потери россиян. Даже сейчас они продолжают нести тяжелые потери в попытках пересечь реку Оскол.

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Наступают россияне у Борового, но и здесь никаких успехов не имеют. Зато, по данным украинского военного аналитика Константина Машовца, украинские войска продвинулись в направлении Райгородки, недалеко от недавно освобожденной Надежды.

Наступают россияне и на Лиманском направлении, но здесь также никаких продвижений. По словам украинских военных, оккупанты сохраняют десятикратное преимущество над украинскими силами в живой силе на некоторых участках этого направления.

23 и 24 марта российские войска провели наступательные операции северо-восточнее Лимана в районе Ямполовки и в направлении Зеленой Долины, Новомихайловки, Нового и Заречного, а также на юго-восток от Лимана – в районе Серебрянского лесничества.



Давление россиян и успехи Украины на Луганщине / Карта ISW по состоянию на 24 марта

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ВСУ продвигаются в Донецкой области

В течение последних дней россияне активно атаковали в районе Северска и, в соответствии с геолокационными кадрами, имели здесь незначительные продвижения, в частности на юг от Верхнекаменского.

Также состоялись атаки вблизи Часового Яра и на юге самого города (в микрорайоне Шевченко), но продвинуться врагу не удалось.

Правда, удалось продвинуться врагу на Торецком и Покровском направлении. Однако имеют на обоих направлениях успехи и ВСУ. Относительно Торецкого направления, то украинские бойцы продвинулись в центре Торецка на возле Нелиповки (к югу от города). Зато россияне – на севере Торецка и в Крымском (к северу от города). Также сообщают о продвижении врага на юге Торецка.

На Покровском же направлении украинские войска недавно продвинулись на северо-востоке Водяного Второго (к востоку от Покровска) и на юго-запад от Надиевки (на юго-запад от Покровска). А россияне – на юго-западе Успеновки (на юго-запад от Покровска).

Кроме того, аналитики отмечают продвижение россиян в районе Великой Новоселки, а именно вблизи Свободного поля. Также на этом направлении враг провел наступательные операции.

Наступает враг и на Кураховском направлении, в частности в районе Константинополя, Алексеевки, Андреевки и Улаклов и на юго-запад от Курахово в районе Разлива. Никаких продвижений враг ту не имеет.

Боевые действия в Донецкой области по состоянию на 24 марта / Карты ISW

Россияне продолжают атаковать на Запорожье

На Запорожье российские войска продолжили наступательные действия на западе. В частности, атаковали на северо-запад от Роботина в районе Лобково, Малых Щербаков и Степного. Однако продвижения не получили.



Позиции врага на Запорожье / Карты ISW по состоянию на 24 марта