За даними ISW, росіяни продовжують наступ на всіх ділянках фронту. Окрім Донбасу та Півдня, тепер активні бої відбуваються на Сумщині та Харківщині. Щоправда, ЗСУ також можуть похвалитися успіхами – українським військовим вдалося просунутися на Луганщині, Донеччині та на Бєлгородщині. Про це повідомляє 24 Канал з посилання на свіжий звіт Інституту вивчення війни.

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Бої з Курщини перекидаються на Бєлгородщину, де ЗСУ мають успіхи

За даними аналітиків, російські війська продовжують атакувати українські позиції, однак просувань уперед у них немає. Бої, зокрема, відбуваються поблизу Суджі. Як переконують деякі російські мілблогери, українські війська утримують позиції на південний захід від Суджі в Олешні та на південь від Суджі – в Гуєво та Горналі.



Що зараз відбувається на Курщині / Карта ISW станом на 24 березня

Крім того, відповідно до геолокаційних кадрів, українські війська нещодавно просунулися в Демидівці вздовж міжнародного кордону на північному заході Бєлгородської області. Також, є інформація ЗСУ могли взяти під контроль цей населений пункт. Відбулося це на тлі тривалих українських атак у цьому районі.



Яка ситуація на Бєлгородщині станом на 24 березня / Карта ISW

Росіяни продовжують наступ на півночі Сумщини

За словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, російські війська намагаються просунутися в районі Журавки та Новенького (на схід від Журавки). Російські мілблогери традиційно заявляють, що їхні війська просунулися набагато далі – начебто аж до Володимирівки та Водолагів, однак аналітики ISW це підтвердити не можуть.

Харківщина: окупанти намагаються відтіснити ЗСУ від кордону з Бєлгородщиною

Аналітики зазначають, що на Харківщині ворожі війська продовжують наступальні дії. Зокрема, 23 та 24 березня ворог провів атаки біля Глибокого та Вовчанська.

Значні втрати росіян на Луганщині, попри наступальні дії

Тут росіяни активно наступають на Куп’янському напрямку, зокрема в районі самого Куп’янська. Однак жодних успіхів не мають. Ба більше, попри тиску ворога, ЗСУ надалі зберігають позиції в районі Степової Новосілки.

За словами одного з українських військових, що діє на цьому напрямку, росіяни зараз атакують рідше, ніж це було два – три тижні тому. Також ворог залучає менше важкої техніки. Як пояснив боєць, причина цьому – суттєві втрати росіян. Навіть зараз вони продовжують зазнавати важких втрат у спробах перетнути річку Оскіл.

Цікаво Росіянам вдалося форсувати Оскіл: у ЗСУ розповіли, як ворог зміг пройти річку

Наступають росіяни біля Борового, але і тут жодних успіхів не мають. Натомість, за даними українського воєнного аналітика Костянтина Машовця, українські війська просунулися у напрямку Райгородки, що неподалік нещодавно звільненої Надії.

Наступають росіяни й на Лиманському напрямку, але тут також жодних просувань. За словами українських військових, окупанти зберігають десятиразову перевагу над українськими силами у живій силі на деяких ділянках цього напрямку.

23 та 24 березня російські війська провели наступальні операції на північний схід від Лиману в районі Ямполівки та у напрямку Зеленої Долини, Новомихайлівки, Нового та Зарічного, а також на південний схід від Лиману – в районі Серебрянського лісництва.



Тиск росіян і успіхи України на Луганщині / Карта ISW станом на 24 березня

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ЗСУ просуваються на Донеччині

Упродовж останніх днів росіяни активно атакували у районі Сіверська та, відповідно до геолокаційних кадрів, мали тут незначні просування, зокрема на південь від Верхньокаменського.

Також відбулися атаки поблизу Часового Яру та на півдні самого міста (в мікрорайоні Шевченка), але просунутися ворогу не вдалося.

Щоправда, вдалося просунутися ворогу на Торецькому та Покровському напрямку. Однак мають на обох напрямках успіхи й ЗСУ. Щодо Торецького напрямку, то українські бійці просунулися в центрі Торецька на біля Неліпівки (на південь від міста). Натомість росіяни – на півночі Торецька та в Кримському (на північ від міста). Також повідомляють про просування ворога на півдні Торецька.

На Покровському ж напрямку українські війська нещодавно просунулися на північному сході Водяного Другого (на схід від Покровська) та на південний захід від Надіївки (на південний захід від Покровська). А росіяни – на південному заході Успенівки (на південний захід від Покровська).

Крім того, аналітики відзначають просування росіян у районі Великої Новосілки, а саме поблизу Вільного поля. Також на цьому напрямку ворог провів наступальні операції.

Наступає ворог і на Курахівському напрямку, зокрема в районі Константинополя, Олексіївки, Андріївки та Улаклів та на південний захід від Курахового в районі Розливу. Жодних просувань ворог ту не має.

Бойові дії на Донеччині станом на 24 березня / Карти ISW

Росіяни продовжують атакувати на Запоріжжі

На Запоріжжі російські війська продовжили наступальні дії на заході. Зокрема, атакували на північний захід від Роботина в районі Лобково, Малих Щербаків і Степового. Проте просування не здобули.



Позиції ворога на Запоріжжі / Карти ISW станом на 24 березня