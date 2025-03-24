Про це в етері 24 Каналу повідомив журналіст, аналітик видання BILD Юліан Рьопке, додавши, що росіяни намагалися перерізати головний шлях постачання до тих українських сил, які залишились на Курщині, влаштувавши облогу.

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Яка може бути мета в ЗСУ щодо російських областей?

Журналіст розповів, що росіяни просунулися у два села в Сумській області: перше взяли повністю, а друге (Басівка) наполовину. Його захопили 10 окупантів на квадроциклах. Українська армія знищила ці ворожі загони, а вчора, зі слів Рьопке, з'явилось нове відео з Басівки. З нього видно, що один з тих росіян, який вижив, здався у полон українським бійцям, які перебували на іншому боці дороги.

"Це означає, що ЗСУ присутні в цьому селі, вони захищають останній шлях постачання в Суджу. Ситуація дуже цікава, тому що на Курщині залишилась певна кількість українських військ, але в сусідній Бєлгородській області українські бійці атакували низку сіл", – розповів журналіст.

Такими діями, зі слів Рьопке, ЗСУ підтвердили, що є ціль створити буферну зону всередині Росії. Зараз він не бачить, щоб російська армія просувалась вперед.

"Після падіння Малої Локні ще 25 сіл та Суджа впали в період двох днів. Це був складний час для українців, але зараз вони перебувають на новій позиції для оборони, їх не витісняють з Курщини", – озвучив Рьопке.

Ситуація на кордоні Сумщини і Курщини: дивіться на карті

Ворог хоче помститися, ЗСУ підготували для нього "сюрприз"

Згідно з інформацією журналіста, на Сумщину з півночі та сходу підходять російські війська з Курської та Бєлгородської областей. Там, з його слів, складна і загрозлива ситуація.

Росіяни прагнуть помститися, бо українська армія перетнула їх кордон, що є абсолютно правильним і законним з погляду на міжнародне право, тому що ці дві країни перебувають у стані війни,

– наголосив журналіст.

Рьопке розповів, що тримає зв'язок з українськими солдатами, які перебувають на цьому напрямку. З його слів, вони запевнили, що за сім місяців збудували потужне укріплення на Сумщині.

"Якщо росіяни дійсно прийдуть, їм доведеться проходити ці фортифікації. ЗСУ можуть знищити їх, як це зробили з загонами в Басівці", – спрогнозував журналіст.

Що отримала КНДР від Росії, віддавши у жертву своїх солдатів?

Аналітик видання BILD звернув увагу на те, що північнокорейські військові зникли з лінії фронту, за останні три тижні їх там не бачили. З його слів, це не означає, що вони повернулися в Північну Корею, вони могли перебазуватися в казарми на Курщині.

Вони не складають великої загрози, ми їх вже бачили раніше, це було схоже на "м'ясні" штурми як під час Корейської війни в 50-х роках, але вони не були ефективними. Їх відстежують українські БпЛА та артилерія,

– пояснив Рьопке.

КНДР, віддавши своїх військових Росії, які брали участь в бойових діях на Курщині, отримала від країни-агресорки технології для виробництва дронів. Крім цього, зі слів журналіста, Північна Корея отримала російське вугілля.

У північнокорейської армії не було ніякого досвіду ведення бойових дій протягом 60 років. Тому, як пояснив Рьопке, для офіцерів КНДР, які стежили за подіями на фронті на відстані – це був корисний досвід на відміну від тих північнокорейських солдатів, які полягли на полі бою.