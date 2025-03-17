Видання Australian Financial Review поговорило з очільником ГУР Кирилом Буданов та представником розвідувального відомства генерал-майором Вадимом Скібіцьким. Офіцери оцінили загрозу з боку КНДР, передає 24 Канал.

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Північнокорейці швидко вчаться

За словами Скібіцького, протягом останніх кількох місяців можна було спостерігати, як швидко навчаються воювати північнокорейські солдати. Вони навчилися, зокрема, використовувати дрони та ефективніше їм протидіяти.

Крім того, північнокорейська зброя, зокрема балістичні ракети KN23, була вдосконалена російськими інженерами. Це також посилює небезпеку для України.

Водночас Буданов додав, що українські захисники теж адаптуються і вчаться новому. Очільник ГУР каже, що це постійна конкуренція. На кожну російську реакцію на дії України українці спостерігають і розробляють контрзаходи.