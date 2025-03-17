Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву очільника ГУР МО Кирила Буданова в інтерв'ю Australian Financial Review.

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Чому навчилася Росія за 3 роки війни

За словами Буданова, зараз Росія почала вчитися набагато швидше, аніж на початку повномасштабної війни. Очільник ГУР зауважив, що за час війни окупанти покращили розвідку та розвинули планування й проведення далекобійних ударів. Буданов додав, що російська армія почала запозичувати методи, аналогічні тактиці НАТО.

Також за 3 роки повномасштабної війни окупанти покращили здатність протидіяти атакам дронів. За словами Буданова, нині у росіян складніший підхід: постійно змінюється розташування ППО, майстерно використовують хибні цілі, димові та туманні машини.

Скібіцький додав, що військові з Північної Кореї також почали адаптуватися до сучасної війни. Так, найманці з КНДР навчилися протидіяти безпілотникам, а російські інженери покращили балістичні ракети KN23.

Разом з тим, Буданов наголосив, що українські військові також постійно вчаться та адаптуються до нових реалій. У ГУР зауважили, що війна – це також і постійне змагання. Буданов пояснив, що в Україні постійно спостерігають за реакцією противника на будь-які дії та аналізують розвиток подій.

Раніше Кирило Буданов в інтерв'ю назвав три головні уроки, які винесли з повномасштабної війни. За його словами, завжди потрібно докладати зусиль, аби запобігти війні, але якщо вона неминуча – варто бити першим, аби ворог не наважився на напад.