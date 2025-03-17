Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву очільника ГУР МО Кирила Буданова в інтерв'ю Australian Financial Review.

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Буданов про уроки війни

В інтерв'ю очільник ГУР Кирило Буданов назвав три головні уроки, які винесла Україна з війни, яку розпочав Кремль. Так, по-перше, якщо є ймовірність, що війна можлива, то потрібно зробити усе можливе і неможливе для того, аби їй запобігти.

Також Буданов розповів, що якщо війна неминуча, то варто брати відповідальність вдарити першим і позбавити противника можливості перехопити ініціативу.

Якщо ви повинні вдарити першим, то вдарте якнайсильніше, щоб змусити противника двічі подумати,

– наголосив Буданов, говорячи про третій урок війни.

Журналісти Australian Financial Review наголосили, що третя порада від Буданова є актуальною для національних лідерів у всьому світі. У ЗМІ резюмують, що слова очільника ГУР МО – прагматичні та вистраждані багаторічною війною.

Раніше Кирило Буданов заявив, що професійну армію Росії було знищено до 2023 року, і тепер вони воюють за допомогою мобілізованих та контрактників, які тиснуть на фронті чисельністю. Втім, за його словами, за 3 роки повномасштабної війни цілі Кремля залишилися незмінними.