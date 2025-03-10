Про це заявив начальник ГУР Кирило Буданов у коментарі Deutsche Welle, повідомляє 24 Канал.

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Росії потрібна пауза у війні

Кирило Буданов наголосив, зараз є всі ознаки того, що росіянам потрібна пауза у війні проти України для відновлення сил.

Абсолютно всі. Починаючи від того, що вони вийшли на свій максимум виробництва. Усе, більше неможливо виробити, ніж виробляється. Потрібна пауза,

– підкреслив начальник ГУР.

Також генерал-лейтенант зауважив, що день війни для Росії коштує трохи менш як 1 мільярд доларів.

Ви розумієте, які це гроші? 41% офіційного бюджету. Росія витрачає свої кошти. У нас є партнери в цьому плані, а вони власні кошти витрачають,

– наголосив Буданов.

Додамо, наприкінці лютого начальник ГУР розповідав, що 41% основного бюджету Росії — це бюджет війни. Наголошував, це страшні цифри насправді.