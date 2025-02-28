Про це у понеділок, 24 лютого, в інтерв'ю Укрінформу заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, передає 24 Канал.

Дивіться також Не означає, що все рухне або почне розквітати, – Буданов про зміни у світі після приходу Трампа

Який стан російської армії

Глава ГУР МО наголосив, що цілі Росії у війні залишаються незмінними, оскільки у Кремлі від них не відмовилися і говорять про це публічно. Сам же Владімір Путін досі каже, що цілі так званої "сво" мають бути досягнуті.

Водночас "Київ за три дні", за його словами, перетворився на треті роковини повномасштабного вторгнення. На думку Буданова, це свідчить про те, що у росіян щось "пішло не так".

Як я оцінюю їхній стан тепер? Професійна армія була винищена в період десь до 2023 року, далі Росія воює мобілізованими. Хоча формально вони всі – контрактники, але підхід – той самий, тобто людину забирають, максимум два тижні – і вона на фронті,

– заявив він.

Також Кирило Буданов наголосив, що росіяни воюють чисельністю.

До слова, у цьому ж інтерв'ю він заявив, що ще в жовтні 2021 року у США він представив детальну схему майбутнього російського вторгнення в Україну. Зокрема на ній були вказані напрямки атак і склад.