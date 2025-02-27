Його варто просто "констатувати і сприйняти". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, опубліковане 27 лютого.

Дивіться також Якщо до 2026 року Росія не виходить з війни, вона втрачає шанс на світове лідерство, – Буданов

Буданов про стан невизначеності

Загалом очільник ГУР утримався від прогнозування того, як прихід Трампа відобразиться на безпекових проблемах у світі. Однак заявив – це стан стратегічної невизначеності.

Не означає, що все зараз рухне, як і не означає, що все піде тільки розквітати. Ні. Зараз такий період, це треба просто констатувати і сприйняти,

– каже він.

За словами Буданова, не всі розуміють "ті кроки, які зараз робляться", а для тихоокеанського регіону та Азії дії КНДР стають "реальною проблемою".

Тож Україна, до прикладу, інтенсифікувала взаємини з Південною Кореєю, особливо після прибуття північнокорейців на територію Росії. "Нормальний робочий процес", – констатував керівник розвідки.

До слова, Буданов також розповів, що агресор використовуватиме тактику батога і пряника за столом переговорів, а поняття перемир'я та мир варто розмежовувати.