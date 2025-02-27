В інакшому випадку їй не світить світове лідерство. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Кирила Буданова для Укрінформу.

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Ціна війни для Росії висока, – Буданов

За планами Росії, їй потрібно вийти з війни до 2026 року.

Так, їм потрібна перерва. Тому що вони, згідно з їхньою стратегією, якщо до 2026-го року не виходять з цієї війни, вони втрачають навіть шанс на світове лідерство. Їм лишається максимум рівень регіонального лідерства, що їх абсолютно не влаштовує,

– розповів Буданов.

Голова української розвідки наголосив, що фінансова ціна війни занадто висока. Це не дає можливостей розвивати країну чи займатися масштабними проєктами.

"Є брак технологій, технологічних рішень, які відсутні в Російській Федерації, перш за все по розробці арктичних регіонів, по видобутку там газу та інше", – додав Буданов.

Він зауважив, що день війни для Росії коштує величезних грошей.