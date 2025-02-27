Буданов оголосив суму щоденних витрат Росії на війну

Також Буданов відзначив людський потенціал країни-агресорки, пише 24 канал з посиланням на Укрінформ.

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Це взагалі дуже дорога війна. День війни коштує трошки менше ніж мільярд для них, – це величезні кошти. Щодо людського потенціалу, знову ж таки не треба себе обманювати, потенціал, мобілізаційний ресурс Російської Федерації розрахунково дасть їм змогу рухатися далі,

– зазначив Кирило Буданов.

Однак він сказав, що проблеми в Росії вже з’явилися. Зокрема очільник ГУР нагадав, що за офіційними даними бюджет оборони складає в Росії 41%.

Це ненормальні цифри, для виконання цього бюджету були згорнуті майже всі соціальні програми, медичні, освітні... Тобто вплив фінансово-економічний, негативний, на Російську Федерацію вже відчутний, – заявив Кирило Буданов.

Важливо! Згідно з його слів, допоки є нафта, газ, метал, дорогоцінні метали та каміння, доти росіяни будуть балансувати.