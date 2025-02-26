Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис очільника ГУР МО України Кирила Буданова у Facebook.

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Як Буданов відреагував на вбивство журналістки Укрінформу та її чоловіка

Буданов відреагував на загибель журналістки Укрінформу Тетяни Кулик і її чоловіка Павла Іванчова унаслідок атаки російського дрона.

З сумом сприйняв звістку про загибель внаслідок російського удару журналістки “Укрінформу” Тетяни Кулик та її чоловіка Павла Іванчова, хірурга-онколога, завідувача кафедри хірургії Національного медичного університету. Під час чергової нічної атаки 26 лютого 2025 року ворожий дрон влучив у їхнє помешкання в Бучанському районі. Буквально напередодні спілкувалися з командою журналістів Укрінформу під час інтерв’ю про нинішній непростий етап російсько-української війни,

– написав очільник ГУР.

Буданов розповів, що "як досвідчена редакторка та журналістка, яка впродовж багатьох років розповідала історії про спротив України російським загарбникам, Тетяна готувала це інтерв’ю до публікації. На жаль, огидна Москва вкотре забрала життя двох розумних та відданих справі професіоналів, патріотів, громадян України".

Глава ГУР висловив співчуття усім рідним, близьким та колегам Тетяни Кулик та Павла Іванчова. Буданов також наголосив, що розплата очікує на всіх російських воєнних злочинців.