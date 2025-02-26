Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова в Facebook.

Смотрите также Что известно о семье журналистки Кулик и хирурга Иванчева, которых убила российская атака

Как Буданов отреагировал на убийство журналистки Укринформа и ее мужа

Буданов отреагировал на гибель журналистки Укринформа Татьяны Кулик и ее мужа Павла Иванчева в результате атаки российского дрона.

С грустью воспринял известие о гибели в результате российского удара журналистки“ Укринформу” Татьяны Кулик и ее мужа Павла Иванчева, хирурга-онколога, заведующего кафедрой хирургии Национального медицинского университета. Во время очередной ночной атаки 26 февраля 2025 года вражеский дрон попал в их дом в Бучанском районе. Буквально накануне общались с командой журналистов Укринформу во время интервью о нынешнем непростом этапе российско-украинской войны,

– написал глава ГУР.

Буданов рассказал, что "как опытная редактор и журналистка, которая на протяжении многих лет рассказывала истории о сопротивлении Украины российским захватчикам, Татьяна готовила это интервью к публикации. К сожалению, отвратительная Москва в очередной раз унесла жизни двух умных и преданных делу профессионалов, патриотов, граждан Украины».

Глава ГУР выразил соболезнования всем родным, близким и коллегам Татьяны Кулик и Павла Иванчева. Буданов также отметил, что расплата ожидает всех российских военных преступников.