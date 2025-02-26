Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Евгения Лесницы.

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В результате атаки погиб хирург Павел Иванчев

Вчера ночью, в результате российской агрессии, трагически погиб Павел Васильевич Иванчев – выдающийся украинский ученый, руководитель клинической базы и ответственный за лечебную работу отделения хирургии №3 Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи,

– говорится в сообщении.

Указывается, что Павел Иванчев стал соавтором почти 200 научных работ, получил 21 патент на изобретения, написал учебник, научное пособие и монографию. Его вклад в хирургию опухолевого происхождения неоценим, "а его знания и опыт продолжают жить в учениках, которым он передавал свои знания".

"Я не знаю, сколько жизней он спас, но точно среди них – жизни моего дяди и тети. Обоим он делал операции на желудке. Через несколько недель на его операционном столе должен был оказаться мой отец. Я понимаю, что каждая жизнь бесценна, но от Иванчова зависела жизнь многих пациентов – как тех, кого он уже спас, так и тех, кому диагнозы еще только должны поставить", – написал в заметке Лесница.

Напомним, что в ночь на 26 февраля российский беспилотник попал в дом хирурга Павла Иванчева и журналистки Татьяны Кулик в селе Крюковщина под Киевом. Известно, что о гибели Татьяны Кулик сообщило агентство Укринформ, где она работала.