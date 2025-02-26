Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Євгена Лісниці.

Дивіться також Удар по приватному будинку на Київщині: там мешкали відомі хірург і журналістка

Внаслідок атаки загинув хірург Павло Іванчов

Вчора вночі, внаслідок російської агресії, трагічно загинув Павло Васильович Іванчов – видатний український вчений, керівник клінічної бази та відповідальний за лікувальну роботу відділення хірургії №3 Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги,

– ідеться в повідомленні.

Вказується, що Павло Іванчов став співавтором майже 200 наукових праць, отримав 21 патент на винаходи, написав підручник, науковий посібник і монографію. Його внесок у хірургію пухлинного походження неоціненний, "а його знання та досвід продовжують жити в учнях, яким він передавав свої знання".

"Я не знаю, скільки життів він врятував, але точно серед них – життя мого дядька та тітки. Обом він робив операції на шлунку. За кілька тижнів на його операційному столі мав опинитися мій батько. Я розумію, що кожне життя безцінне, але від Іванчова залежало життя багатьох пацієнтів – як тих, кого він уже врятував, так і тих, кому діагнози ще тільки мають поставити", – написав в дописі Лісниця.

Нагадаємо, що в ніч на 26 лютого російський безпілотник влучив у будинок хірурга Павла Іванчова та журналістки Тетяни Кулик у селі Крюківщина біля Києва. Відомо, що про загибель Тетяни Кулик повідомила агенція Укрінформ, де вона працювала.