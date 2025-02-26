Про це розповіли в етері телемарафону, передає 24 Канал. Наразі ідентифікувати жертв неможливо, останки відправлять на ДНК-експертизу.

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Що відомо про жертв удару

За попередньою інформацією, загиблі – подружня пара, у спальню яких поцілив ворожий дрон. Це відомий лікар-хірург та телевізійниця.

До слова, через російську атаку в Бучанському районі спалахнула пожежа площею 200 квадратних метрів. Спершу місцева влада повідомляла про 1 загиблого. Окрім того, поранено 2 людини – дівчину 2005 року народження та чоловіка 1981 року народження.