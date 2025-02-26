Тіло загиблої жінки рятувальники виявили під час ліквідації пожежі двоповерхового приватного будинку у Бучанському районі. Про це 24 Канал пише з посиланням на начальника ОВА Миколу Калашника.

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В одному з населених пунктів Київської області 25 лютого близько 23:30 пролунав вибух. Ворожий дрон-камікадзе влучив у житловий будинок. На місці зайнялася пожежа, яку оперативно почали гасити співробітники ДСНС. Оперативні групи продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків нічної атаки ворога.

Станом на 07:00 26 лютого місцева влада повідомила про 1 загиблу людину, ще двох було поранено.

В іншому населеному пункті Бучанського району поранння дістала дівчина 2005 року народження. Її госпіталізували з раною потиличної ділянки голови. А чоловік 1981 року народження отримав рану правої кисті. Постраждалим медики надали всю необхідну допомогу.

За попередньою інформацією унаслідок ворожої атаки у районі пошкоджено п’ять приватних будинків, скління квартир у чотирьох багатоповерхових житлових будинках, два гаражних приміщення та авто, три машини вигоріли дощенту.

Рятувальники ліквідували пожежу на місці влучання "Шахеда" / Фото ДСНС Київської області

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині загиблої. Вічна пам'ять.