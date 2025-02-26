Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС. Наразі відомо про 2 постраждалих із гострою реакцією на стрес.
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Наслідки нічної атаки
Пожежа спалахнула на другому поверсі будівлі, вогонь охопив 50 квадратних метрів. Рятувальники, поліцейські, медики та волонтери врятували 5 мешканців.
До ліквідації наслідків ворожого удару було залучено 35 рятувальників та 7 одиниць техніки. Психологи ДСНС надавали допомогу людям.
На місці події розгорнуто автобус швидкого реагування Харківської міської ради для надання допомоги мешканцям будинку.