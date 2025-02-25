У низці областей оголошено повітряну тривогу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не ігнорувати загрозу та прямувати в укриття.
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Де зараз лунає тривога
Де зараз тривога: дивіться карту
Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:
БпЛА на півночі Херсонщини, курс – північно-західний;
БпЛА на Сумщині, курс – західний/південно-західний;
"Шахеди" на Дніпропетровщині курсом на північно-західний напрямок.
Херсон – ворожий ударний БпЛА над містом. Перебувайте в укриттях!
Швидкісна ціль в напрямку Чернігівської області.
Швидкісна ціль на Сумщині південно-західним курсом.
Миколаївська та Херсонська області – загроза застосування ударних БпЛА!
Запорізька область – загроза застосування ударних БпЛА!
Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА!