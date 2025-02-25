У низці областей оголошено повітряну тривогу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не ігнорувати загрозу та прямувати в укриття.

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Де зараз лунає тривога

20:30, 25 лютого Де зараз тривога: дивіться карту

20:16, 25 лютого Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:

БпЛА на півночі Херсонщини, курс – північно-західний;

БпЛА на Сумщині, курс – західний/південно-західний;

20:11, 25 лютого "Шахеди" на Дніпропетровщині курсом на північно-західний напрямок.

20:03, 25 лютого Херсон – ворожий ударний БпЛА над містом. Перебувайте в укриттях!

19:49, 25 лютого Швидкісна ціль в напрямку Чернігівської області.

19:45, 25 лютого Швидкісна ціль на Сумщині південно-західним курсом.

19:32, 25 лютого Миколаївська та Херсонська області – загроза застосування ударних БпЛА!

19:16, 25 лютого Запорізька область – загроза застосування ударних БпЛА!