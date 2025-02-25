В ряде областей объявлена воздушная тревога, сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем не игнорировать угрозу и направляться в укрытие.

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Где сейчас звучит тревога

20:30, 25 февраля Где сейчас тревога: смотрите карту

20:16, 25 февраля Обновление информации о движении вражеских ударных БпЛА:

БпЛА на севере Херсонщины, курс – северо-западный;

БпЛА на Сумщине, курс – западный/юго-западный;

20:11, 25 февраля "Шахеды" на Днепропетровщине курсом на северо-западное направление.

20:03, 25 февраля Херсон – вражеский ударный БпЛА над городом. Находитесь в укрытиях!

19:49, 25 февраля Скоростная цель в направлении Черниговской области.

19:45, 25 февраля Скоростная цель на Сумщине юго-западным курсом.

19:32, 25 февраля Николаевская и Херсонская области – угроза применения ударных БпЛА!

19:16, 25 февраля Запорожская область – угроза применения ударных БпЛА!