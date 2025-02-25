18 – 19 февраля 2025 года в Киеве состоялось мероприятие Defense Tech Innovations Forum 2025, организованное платформой Brave1 при поддержке Минцифры. Форум объединил более 3 000 участников из почти 40 стран, включая США, Канаду, Израиль, Турцию, Австралию и большинство европейских государств.

Форум стал крупнейшим в истории украинской оборонной индустрии и продемонстрировал глобальную заинтересованность технологическими инновациями, которые меняют будущее военных конфликтов.

24 Канал рассказывает, что происходило на Defense Tech Innovations Forum 2025 и какие оборонные новинки там показали.

Инновации в оборонных технологиях

Форум открыла руководитель Brave1 Наталья Кушнерская, которая отметила критическое значение инноваций для глобальной безопасности:

Инновации в оборонных технологиях – критически важны не только для Украины, но и для глобальной безопасности. Не будет преувеличением сказать, что будущее всего свободного мира зависит от того, насколько быстро мы сможем адаптироваться к новым вызовам и непрерывно усиливать наши оборонительные способности.

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Михаил Федоров / Фото Brave1

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров также очертил главные технологические прорывы войны:

Открытие рынков . Благодаря законодательным изменениям рынок дронов в Украине стремительно развивается, а опыт использования БПЛА распространяется на другие технологические сферы, включая наземную робототехнику и ракетные программы.

. Благодаря законодательным изменениям рынок дронов в Украине стремительно развивается, а опыт использования БПЛА распространяется на другие технологические сферы, включая наземную робототехнику и ракетные программы. Геймификация войны . Успешно работает бонусная система дронов, где подразделения ВСУ получают баллы за уничтожение вражеских целей, которые конвертируются в новые дроны.

. Успешно работает бонусная система дронов, где подразделения ВСУ получают баллы за уничтожение вражеских целей, которые конвертируются в новые дроны. Новые инициативы. Запуск маркетплейса военной техники и поиск эксперта для Defense Tech Taskforce.

Сейчас Украина – лучшее место в мире для развития оборонных технологий. Мы имеем замечательный человеческий капитал – военные, разработчики, инженеры. Инвестируйте в украинский defense tech и тестируйте свои технологии на поле боя,

– отметил Михаил Федоров.

Четыре домена современной войны: воздух, земля, вода, космос

Участники панельных дискуссий Defense Tech Innovations Forum 2025 обсуждали ведение войны в разных плоскостях. Дискуссия о ПВО будущего объединила экспертов, среди которых Александр Борняков (Минцифра), Даниэль Шеер (Rheinmetall), Кевин Капоццоли (Mach Industries), а также главный операционный директор Quantum Systems Александр Бережной, CTO DeViro Денис Чумаченко и профессор КПИ Алексей Кагляк. Ключевые тезисы таковы:

современные ПВО не готовы к массовому применению дронов;

необходимо интегрирование различных оборонных систем и цифровизация решений;

ПВО будущего будет сочетать кинетические и некинетические средства, включая дроны-перехватчики.

О том, как автономные и роботизированные системы меняют поле боя в Украине на земле, дискутировали заместитель Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, полковник Андрей Лебеденко, заместитель министра обороны, капитан Валерий Чуркин, заместитель гендиректора Kvertus Алексей Чернюк, основатель и CEO Swarmer Сергей Куприенко, а также руководитель исследований в сфере обороны и безопасности RAND Europe Джейкоб Паракилас и соучредитель и CEO Advanced Navigation Крис Шоу. Главные утверждения:

Украине нужно совершенствовать автономные боевые системы.

Самая большая инновация – сверхбыстрый цикл тестирования и улучшения технологий без бюрократии.

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Во время панели о войне на воде бригадный генерал СБУ Иван Лукашевич (позывной "Хантер") представил анализ использования морских дронов, благодаря которым уничтожено 30% Черноморского флота России.

Во время дискуссии о космосе экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус отметил необходимость использования космических технологий для военных операций.

Второй день: технологии, меняющие поле боя

Второй день форума был посвящен демонстрации передовых оборонных решений. В рамках EXPO более 100 украинских и иностранных компаний представили:

БПЛА различного типа и компоненты к ним;

системы РЭБ и РЭР;

наземные роботизированные комплексы;

программное обеспечение на основе искусственного интеллекта.

Состоялись три питчинговые сессии, на которых 29 украинских команд представили свои разработки инвесторам. Среди лучших решений:

AI-анализ фото с БПЛА;

программное обеспечение для точности огневого поражения;

военные аэростаты для разведки и связи.



"Робот-пес" на выставке Defense Tech Innovations Forum 2025 / Фото Brave1

Главный экспонат – "Трембита"

На выставке Brave1 Defense Tech Innovations Forum 2025 в Украине также представили новейшую украинскую крылатую ракету "Трембита". Этот боеприпас способен преодолевать дистанции до 1 000 километров в зависимости от модификации и боевой задачи.



Ракета "Трембита" / Фото Brave1

Характеристики "Трембиты"

масса: 100 кг (боевая часть – 20-30 кг);

дальность поражения: от 140 до 1 000 км (в зависимости от версии);

скорость: более 400 км/ч;

высота полета: минимальная – 30 м, максимальная – 2 000 м;

тип топлива: бензин А-92, А-95;

модификации: боевая и ложная цель.

Разработчик ракеты Сергей в комментарии "Суспильному" отметил, что "Трембита" находится на стадии испытаний и имеет две основные версии. Меньшая версия выполняет роль ложной цели, создавая препятствия для вражеских систем ПВО. Боевая модификация оснащена высокоточной электроникой.

По словам Сергея, "Трембита" создана для масштабного производства с минимальными затратами. Ее конструкция позволяет выпускать до 2 000 единиц в месяц, а само производство распределено между сотнями мелких подрядчиков, что делает его устойчивым к ударам.

Здесь почти все заимствовано. Кажется, изобретение было запатентовано в 1873 году, то есть уже 150 лет двигателю. Наша задача – сделать максимально простое изделие, максимально дешевое. У нас в модификации ложной цели, которая также имеет взрывчатку в середине, – ракета не превышает цену Мавика. И ее можно изготавливать в гаражах. Мы диверсифицируем производство на несколько сотен мелких подрядчиков. Таким образом невозможно уничтожить и остановить это производство,

– рассказал разработчик.

Разработчик подчеркнул, что ракета предназначена для загрузки российских систем ПВО.

"Мы предусматриваем залпы по 8 штук с одной огневой установки. Три таких залпа – это 24 ракеты, и среди них есть как ложные цели, так и боевые ракеты. Может не быть никакой задержки, можно пускать поочередно. И невозможно сделать селекцию, какая из них ложная, какая боевая. Таким образом мы ставим на колени российские средства ПВО и добиваем либо боевыми "Трембитами", либо другими ракетами", – рассказал Сергей.

Экспозиция оборонных технологий на Defense Tech Innovations Forum 2025 / Фото Brave1

Также он отметил, что программное обеспечение ракеты разработано в Украине и использует защищенные навигационные системы.

Разработчики планируют расширять производство и привлекать новых подрядчиков, чтобы обеспечить массовую поставку "Трембит" для украинских Сил обороны.

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Форум также заложил основу для международного сотрудничества. В частности, подписан меморандум с Францией по тестированию оборонных инноваций. На мероприятии присутствовали 150 иностранных инвесторов, в том числе крупные оборонные корпорации, которые заинтересованы в сотрудничестве с украинскими разработчиками.

Defense Tech Innovations Forum 2025 подтвердил, что Украина – мировой лидер в сфере defense tech, способный не только влиять на ход войны, но и формировать новую глобальную доктрину безопасности.