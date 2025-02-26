Тело погибшей женщины спасатели обнаружили во время ликвидации пожара двухэтажного частного дома в Бучанском районе. Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на начальника ОВА Николая Калашника. Оперативные группы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий ночной атаки врага.