В результате удара вечером 25 февраля по Киевской области там загорелся двухэтажный частный дом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на КОВА.

Смотрите также В Украину не вернется 70% беженцев: в Миниидности рассказали, какие могут быть последствия

Есть пострадавшая

В Киевской областной военной администрации написали, что в результате вражеской атаки в Бучанском районе начался пожар в двухэтажном частном доме.

Все оперативные службы уже работают на месте происшествия для ликвидации последствий,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, также этом же районе в результате атаки пострадала девушка 19 лет. Ее госпитализировали с диагнозом убойная рана головы.

Пока это вся информация. В случае обновления об этом сообщат дополнительно.

Россия в очередной раз наносит удары по Украине ударными дронами. В частности, взрывы прогремели в Кропивницком, Сумах, Черкассах и области, а также в Харькове.