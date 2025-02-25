По словам министра национального единства Алексея Чернышева, это "не является катастрофой". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Экономическую правду".

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Сколько беженцев может вернуться в Украину

Чернышов говорит, что после того, как в Украине будет стабильная безопасность, ожидается, что в государство вернется 30% процентов украинцев.

После того, как Украина приобретет меры безопасности, когда безопасность в страны станет стабильной, мы ожидаем, что 30% украинцев вернутся, что они очень серьезно рассмотрят возвращение,

– говорит министр национального единства.

Однако, добавляет, что власть понимает, что значительная часть из этих людей не вернется и останется там, где сейчас проживает. Министр говорит, что правительство разрабатывает "определенные практические модели", которые будут поощрять украинцев возвращаться в Украину. Такие нововведения могут появиться уже в 2025 году.

Чернышов также сообщил, что каждый год государство теряет 300 тысяч человек по причинам, которые не связаны с войной и отметил, что для послевоенного восстановления и удвоения ВВП за 10 лет нужно будет привлечь от 3,1 до 4,2 миллиона репатриантов и иммигрантов.