Внаслідок удару ввечері 25 лютого по Київській області там загорівся двоповерховий приватний будинок. Про це пише 24 Канал із посиланням на КОВА.

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Є постраждала

У Київській обласній військовій адміністрації написали, що внаслідок ворожої атаки в Бучанському районі почалась пожежа у двоповерховому приватному будинку.

Усі оперативні служби вже працюють на місці події для ліквідації наслідків,

– мовиться в повідомленні.

Крім цього, також цьому ж районі внаслідок атаки постраждала дівчина 19 років. Її госпіталізували з діагнозом забійна рана голови.

Наразі це вся інформація. У разі оновлення про це повідомлять додатково.

Росія вкотре завдає ударів по Україні ударними дронами. Зокрема, вибухи пролунали у Кропивницькому, Сумах, Черкасах та області, а також в Харкові.