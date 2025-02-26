Ночью 26 февраля Россия ударила по Киевской области. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на КОВА.

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В Киевской области громко

В Киевской областной военной администрации сообщили о взрывах на Киевщине. Там отметили, что воздушная тревога в регионе продолжается.

В области работает ПВО,

– говорится в сообщении.

Сейчас больше никакой информации нет.

Во время воздушной тревоги нужно спуститься в ближайшее укрытие или воспользоваться правилом двух стен. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью и игнорировать воздушную тревогу.

Россия продолжает атаковать мирные украинские города. В частности, взрывы прогремели в Сумах, Харькове, Кропивницком и в Черкассах и области. Россия снова запустила по Украине ударные дроны типа "Шахед", которые бьют по разным городам.