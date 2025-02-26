Вночі 26 лютого Росія вдарила по Київській області. Про це пише 24 Канал із посиланням на КОВА.

Дивіться також У мережі пишуть про вибухи у Саках, Севастополі та у районі аеродрому Бельбек

У Київській області гучно

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили про вибухи на Київщині. Там наголосили, що повітряна тривога в регіоні триває.

В області працює ППО,

– мовиться в повідомленні.

Наразі більше жодної інформації немає.

Під час повітряної тривоги потрібно спуститись в найближче укриття або скористатись правилом двох стін. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя, тому не варто нехтувати власною безпекою та ігнорувати повітряну тривогу.

Росія продовжує атакувати мирні українські міста. Зокрема, вибухи пролунали в Сумах, Харкові, Кропивницькому та в Черкасах і області. Росія знову запустила по Україні ударні дрони типу "Шахед", які б'ють по різних містах.