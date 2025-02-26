Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

До теми ЗСУ ліквідували 1170 окупантів: втрати ворога на 26 лютого

Яку кількість російських дронів збили вночі

У Повітряних Силах розповіли, що у ніч на 26 лютого 2025 року (із 19:00 25 лютого) противник атакував Україну 177 ударними БпЛА типу "Шахед" та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Загалом ворог запускав дрони із напрямків:

Орел;

Брянськ;

Курськ;

Міллєрово;

Шаталово;

Приморсько-Ахтарськ у Росії.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 110 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях,

– написали військові.



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Водночас 66 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачено, без негативних наслідків.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Сумщина.