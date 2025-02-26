Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

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Какое количество российских дронов сбили ночью

В Воздушных Силах рассказали, что в ночь на 26 февраля 2025 года (с 19:00 25 февраля) противник атаковал Украину 177 ударными БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов.

В общем враг запускал дроны с направлений:

Орел;

Брянск;

Курск;

Миллерово;

Шаталово;

Приморско-Ахтарск в России.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 110 ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях,

– написали военные.



Как отработала ПВО ночью 26 февраля / Инфографика Воздушных Сил ВСУ

В то же время 66 вражеских беспилотников-имитаторов – локально потеряно, без негативных последствий.

В результате вражеской атаки пострадали Киевская, Харьковская, Кировоградская и Сумская области.