Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.
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Какое количество российских дронов сбили ночью
В Воздушных Силах рассказали, что в ночь на 26 февраля 2025 года (с 19:00 25 февраля) противник атаковал Украину 177 ударными БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов.
В общем враг запускал дроны с направлений:
- Орел;
- Брянск;
- Курск;
- Миллерово;
- Шаталово;
- Приморско-Ахтарск в России.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 110 ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях,
– написали военные.
Как отработала ПВО ночью 26 февраля / Инфографика Воздушных Сил ВСУ
В то же время 66 вражеских беспилотников-имитаторов – локально потеряно, без негативных последствий.
В результате вражеской атаки пострадали Киевская, Харьковская, Кировоградская и Сумская области.