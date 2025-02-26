За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1050 захватчиков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 26 февраля 2025 года

Личного состава – 870 700 (+1170),

танков – 10 201 (+19),

боевых бронированных машин – 21 183 (+15),

артиллерийских систем – 23 686 (+34),

РСЗО – 1 299 (0),

средств ПВО – 1 085 (+2),

самолетов – 370 (0),

вертолетов – 331 (0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 26 961 (+194),

крылатых ракет – 3 064 (0),

кораблей/катеров – 28 (0),

подводных лодок – 1 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 38 702 (+120),

специальной техники – 3 750 (0).

Потери врага на 24 февраля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, ГУР Украины удалось перехватить разговор россиянки, которая жаловалась на много зашиблих среди своих знакомых. Кремль заманивает военных в армию огромными выплатами, но новобранцы долго на фронте не находятся.