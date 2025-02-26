Дональд Трамп прокомментировал предоставление помощи Украине в войне с Россией. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на трансляцию Белого дома.

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Нужно договориться с Россией

По словам Трампа военная помощь может продолжаться некоторое время, возможно, до тех пор, пока не будет заключено соглашение с Россией.

Послушайте, нам нужно договориться с Россией. Иначе это будет продолжаться,

– объяснил он.

По его словам, сейчас, когда американцы вкладывают свои деньги, деньги налогоплательщиков, и президент одобряет это, то США получают деньги обратно в той или иной форме.

Трамп сказал, что сейчас США не обещают Украине военной поддержки. он также снова заговорил о том, что Европа вложила 100 миллиардов долларов, а США вложили 350 миллиардов долларов.

По словам Трампа, именно Европа должна вкладывать больше денег, потому что европейские страны расположены рядом.

Трамп отметил, что у него были "очень хорошие" переговоры с Россией и "очень хорошие" переговоры с Украиной.