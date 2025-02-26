Президент США не против визита украинского лидера в пятницу, 28 февраля, "если он хочет". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на трансляцию Белого дома.

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Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может посетить Белый дом, чтобы подписать экономическое соглашение о редкоземельных ископаемых.

Конечно, я не против, если он захочет и подпишет его вместе со мной. И я понимаю, что это большое дело, очень большое дело,

– сказал он.

Трамп подчеркнул, что это – очень большая сделка. Ранее Трамп заявил, что будущая сделка с Украиной по редкоземельным металлам может оцениваться в 1 триллион долларов.

В то же время пока неизвестно, запланирован ли официальный визит между двумя президентами.

Трамп снова заговорил о том, что США не нравится, что Европа потратила сто миллиардов, а США – триста пятьдесят миллиардов.

По его словам, США хотят вернуть эти деньги.

Мы помогаем стране решить очень, очень большую проблему, проблему, с которой мало кто сталкивался,

– подчеркнул Трамп.

Также он в очередной раз подчеркнул, что "этого не должно было произойти".

Вечером 25 февраля стали известны новости о соглашении по редкоземельным металлам, или соглашение об ископаемых. Журналисты Financial Times пишут, что США сняли наиболее жесткие требования к Украине, и Киев согласился подписать документ.

Ранее также отмечалось, что в первом варианте не говорилось о гарантиях безопасности для Украины, поэтому оставалось непонятным, что получило бы наше государство от соглашения.