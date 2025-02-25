Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение ГУР.

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Сколько российских солдат погибает

Россиянка из Белгородской области рассказала, что погибли все, "кто поехал на границу".

Однако срочников все равно заставляют подписать контракт. Для этого обещают "уже завтра" перевести на карточку два миллиона. На это ведутся не только молодые люди, но и их родители.

Опять целый день сочувствия. Парень на дембель должен был идти в ноябре. И в ноябре же подписал контракт, а сегодня позвонили и сказали – все, нет больше парня, 19 лет было,

– сообщила женщина.

По ее словам, россияне постоянно зомбируют молодежь и говорят одни и те же фразы, как под копирку. Особое внимание уделяют парням из осеннего призыва, которые только что приняли присягу в декабре.

На утро 25 декабря стало известно о смерти 1300 оккупантов.