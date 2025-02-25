Сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Как российский "танк-черепаха" провалился в яму

На Курщине российскому "танку-черепахе" почти удалось приблизиться к украинскому корду, однако ему все же не суждено было доехать.

Проехав прямо через минное поле, выдержав шесть подрывов на минах, эта бронированная машина, покрыта слоем металлического листа, похожим на навес, для защиты от беспилотников, промчалась через ничейную территорию на западной стороне удерживаемого украинскими войсками рубежа площадью 250 квадратных километров. Но, очевидно, собственная защита автомобиля обрекла его на гибель,

– рассказал обозреватель.

Автор статьи отметил, что, вероятно, водитель не заметил глубокую воронку от снаряда, ведь его обзору мешали дополнительные металлические пластины. Один из беспилотников 47 механизированной бригады снял, как российский танк перевернулся в эту яму.

"Танк-черепаха" провалился в яму: смотрите видео

Сразу после этого украинский дрон попал в поврежденный танк. Один из оккупантов даже смог вылезти из машины, однако позже он упал в снег неподалеку.

Ранее украинские военные смогли захватить Т-62 "Черепаха". После его осмотра подполковник Сергей Мисюра также отмечал, что у водителя такого танка фактически отсутствует обзор.