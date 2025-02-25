Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 25 февраля 2025 года

Личного состава – около 869530 (+1300),

танков – 10182 (+5),

боевых бронированных машин – 21168 (+11),

артиллерийских систем – 23652 (+26),

РСЗО – 1299 (+0),

средств ПВО – 1083 (+2),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 331 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 26767 (+122),

крылатых ракет – 3064 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 38582 (+138),

специальной техники – 3759 (+2).

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