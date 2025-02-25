Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери врага на 25 февраля 2025 года
- Личного состава – около 869530 (+1300),
- танков – 10182 (+5),
- боевых бронированных машин – 21168 (+11),
- артиллерийских систем – 23652 (+26),
- РСЗО – 1299 (+0),
- средств ПВО – 1083 (+2),
- самолетов – 370 (+0),
- вертолетов – 331 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 26767 (+122),
- крылатых ракет – 3064 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 38582 (+138),
- специальной техники – 3759 (+2).
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Потери врага на 25 февраля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ