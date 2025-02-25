Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Цифра величезна: Сирський назвав безповоротні втрати Росії за 3 роки війни в Україні
Втрати ворога на 25 лютого 2025 року
- Особового складу – близько 869530 (+1300),
- танків – 10182 (+5),
- бойових броньованих машин – 21168 (+11),
- артилерійських систем – 23652 (+26),
- РСЗВ – 1299 (+0),
- засобів ППО – 1083 (+2),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 26767 (+122),
- крилатих ракет – 3064 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 38582 (+138),
- спеціальної техніки – 3759 (+2).
Читайте також Скільки знищених росіян і їх техніки припадає на ударні БпЛА: Малюк шокував цифрою
Втрати ворога на 25 лютого 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ