Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 25 лютого 2025 року

Особового складу – близько 869530 (+1300),

танків – 10182 (+5),

бойових броньованих машин – 21168 (+11),

артилерійських систем – 23652 (+26),

РСЗВ – 1299 (+0),

засобів ППО – 1083 (+2),

літаків – 370 (+0),

гелікоптерів – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 26767 (+122),

крилатих ракет – 3064 (+0),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 38582 (+138),

спеціальної техніки – 3759 (+2).

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