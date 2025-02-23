Наразі Україна самостійно купує або виробляє 96 відсотків дронів для фронту. Під час пресконференції голова СБУ Василь Малюк навів цифри, які підтверджують значущу роль безпілотників у війні проти росіян, передає 24 Канал.

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Дрони найкраще нищать ворога

За словами Малюка, на роботу бойових дронів припадають 85 відсотків знищення живої сили противника, його техніки і бронетехніки. Щодо ударів по Росії, то Україна обирає виключно законні цілі. Серед успішно уражених об'єктів окупантів – 48 цілей. Це військові склади боєприпасів, аеродроми з літаками, нафтовидобувна і нафтопереробна галузі. Сили оборони атакують ті об'єкти, які живлять грошима міноборони Росії.

До слова, у Генштабі підтвердили удар по російській нафтоперекачувальній станції "Нововеличківська" у Краснодарському краї.